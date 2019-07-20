День поля Fendt & Valtra: полевая демонстрация техники для эффективного земледелия

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Тракторы для больших, средних и малых хозяйств. Сотни лошадиных сил под капотом, высокий интеллект и точное управление процессами.

Инновационные машины для решения сельскохозяйственных задач любой сложности представит аграриям компания «Бизон» на «Дне поля Fendt Valtra» в Павловском районе Краснодарского края.

24 июля работники сельского хозяйства юга страны изучат характеристики высокотехнологичных немецких и финских тракторов Fendt и Valtra. Машины испытают в реальных полевых условиях во время обработки почвы, посева, внесения удобрений и средств защиты растений в работе по нулевой, минимальной и традиционной технологиям земледелия. Вся техника подобрана специально под потребности сельхозпредприятий любого типа и масштаба.

17 тракторов мощностью от 101 до 592 лошадиных сил продемонстрируют маневренность, экономичность, производительность и совместимость практически со всеми видами дополнительной техники. Это позволит использовать их в любом хозяйстве. В центре внимания не просто современные машины и оборудование знаменитых марок, а замкнутые технологические циклы, учитывающие особенности ландшафта и разумно использующие почвенные ресурсы. В комплексе они обеспечат повышение урожайности агрокультур и уменьшение производственных затрат.

- Подготовка к новому году начинается сразу после жатвы, - подчеркнул Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон». – Будет ли он урожайным, во многом зависит от методов уборки, способов обработки почвы и посева. В нашем распоряжении мировой опыт, адаптированный к отечественным условиям и качественная, экономичная, высокопродуктивная техника. Мы стремимся помочь сельхозпредприятиям обновить парк сельхозмашин и стать на путь эффективного земледелия.

Масштабный демонстрационный показ посетят около 300 руководителей и специалистов АПК. В простоте управления тракторами Fendt и Valtra, комфортных условиях труда и эффективности предлагаемых решений они смогут убедиться в ходе показательных заездов, тест-драйвов и индивидуальных консультаций с инженерами и агрономами.

На «Дне поля Fendt & Valtra» каждый аграрий сможет подобрать технику, которая будет соответствовать его индивидуальным запросам, поможет ему увеличить производительность труда и рентабельность агробизнеса.