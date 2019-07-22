Новороссийские полицейские провели рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях «Такси»

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В рамках осуществления общественного контроля представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску проверил работу автоинспекторов.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Новороссийску Владимир Беличенко принял участие в рейдовом мероприятии по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях «Такси». В рамках специализированного рейда автоинспекторы несли дежурство на улично-дорожной сети Новороссийска, проверяя у водителей легковых такси лицензии, разрешающие им заниматься пассажироперевозками, законность установки опознавательного фонаря «Такси», нанесения специальной цветографической схемы, а также наличие детских удерживающих устройств в случае перевозки малолетних пассажиров. Так за два часа мероприятия сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов на водителей легковых такси, из них один за нарушение правил перевозки детей.

Кроме того, в целях предупреждения и профилактики ДТП с водителями, осуществляющими перевозку пассажиров в легковых автомобилях, проведены профилактические беседы по вопросам снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также разъяснены условия перевозки несовершеннолетних различного возраста.

В завершении мероприятия активист отметил важность профилактической работы с участниками дорожного движения, уделил внимание внешнему виду стражей правопорядка, а также вежливости и корректности обращения с гражданами.

По итогам проверки работа полицейских была оценена положительно. Представитель общественности поблагодарил сотрудников полиции за исполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения в городе – герое Новороссийске.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску