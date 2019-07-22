Возобновляют перевозки по «единому» билету в Абхазию

/Транспорт/

С 23 июля 2019 года АНО «Единая транспортная дирекция» открывает продажи «единых» билетов в Республику Абхазия и обратно.

С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться «единым» билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. «Единый» билет можно оформить на сайте ОАО «РЖД» и в авиакассах. В летнем расписании 8 отправлений, в том числе в ночное время.

Международный автомобильный пункт пропуска Адлер, через который осуществляется проезд, работает в штатном режиме, в соответствии с правилами таможни. При этом с 2018 года увеличено количество полос движения для проезда автобусов. Это позволило повысить качество услуги и сократить время поездки.

Международные перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Для удобства пассажиров работает бесплатная круглосуточная горячая линия 88002501804. Стоимость проезда осталась на уровне 2018 года и составляет: Сочи – Гагра – 380 руб., Сочи – Пицунда – 420 руб., Сочи - Гудаута – 460 руб., Сочи – Новый Афон – 520 руб., Сочи – Сухум – 560 руб.

Напомним, что поездки в Абхазию по "единому" билету осуществляются третий курортный сезон.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)