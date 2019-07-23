Количество обращений, рассмотренных Центром продажи услуг Северо-Кавказской железной дороги, увеличилось почти на четверть по итогам первого полугодия

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В январе-июне 2019 года сотрудники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги отработали 1784 обращения, в том числе, поступивших в службу клиентской поддержки по вопросам грузовых перевозок. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря работе Центра продажи услуг за 6 месяцев 2019 года было привлечено более 200 новых клиентов, которые ранее не работали с ОАО «РЖД».

В текущем году продолжается реализация адресных транспортно-логистических проектов. Например, заключен договор с индивидуальными ставками на выгрузку щебня в местах общего пользования станции Элиста.

Кроме того, создаются оптимальные условия для выбора клиента в пользу железнодорожного транспорта. Так, в мае 2019 года заключен договор на организацию погрузки строительных материалов на станции Черкесск с компанией, которая раньше пользовалась услугами исключительно автотранспорта.

Большинство обращений в Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в первом полугодии касались вопросов, связанных с работой информационного сервиса «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД», предоставлением услуг по организации погрузки/выгрузки, расчетом стоимости перевозки и следованием вагонов в пути, предоставления подвижного состава.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги