По «единому» билету с начала курортного сезона перевезено более 150 тысяч пассажиров

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АНО «Единая транспортная дирекция» сообщает, что с 30 апреля 2019 года по 24 июля 2019 года по «единому» билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 152 тысячи 791 пассажир, из них 97924 путешествовали в Крым, 54864 – из Крыма.

По состоянию на 24.07.2019 на период до 30.09.2019 оформлено 312 тысяч 188 «единых» билетов.

Феодосия, Евпатория и Ялта являются наиболее популярными городами среди пассажиров, приезжающих в Крым по «единому» билету (17583,17521 и 15989 пассажиров соответственно). Услугой интермодальной перевозки при поездке в Симферополь воспользовалось 15199 человек, в Севастополь – 11330 и в Керчь – 8407 пассажиров.

Напомним, перевозки по «единому» билету в 2019 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того 24 июля 2019 года АНО «ЕТД» возобновило перевозки в 5 городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)