Адвокат: «Губит людей не пьянство, а качество дорог»

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Отсутствие разделительного заграждения между встречными автомобильными полосами движения – главная причина смертей на российских дорогах, а совсем не пьянство за рулем, как говорят чиновники. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«В некоторых европейских странах пьют не меньше нашего. Нельзя говорить, что у нас повальное пьянство за рулем. У нас почему-то статистика хромает. То говорят, что каждое 8-е ДТП происходит по вине пьяных, то каждое 4-е, то каждое 3-е. Никто толком не может эти цифры назвать. На самом деле, у нас причина травматизма и гибелей на дорогах вовсе не в пьянстве за рулем. У нас сама дорожная сеть сделана так, что многие ДТП происходит там, где могли бы и не происходить. У нас на основной сети дорог не разделены встречные потоки машин. А выезд на встречную полосу - это основная причина гибели на дорогах», - рассказал адвокат.

С конца июня в России ужесточили наказание за смертельные ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь самое большое наказание, которое может получить пьяный водитель – это 15 лет тюрьмы (раньше было 9 лет).

«Этот закон направлен на борьбу с последствиями пьянства за рулем, а не на его предотвращение. Надо понимать, что когда человек пьяный, он на закон плюет. Ему абсолютно не интересно, сколько лет ему грозит. Наверное, кто садиться за руль пьяным не рассуждает так, что раньше был готов отсидеть 9 лет тюрьмы, а сейчас ему грозит 15 лет, и он этого делать не будет. Пьяный об этом не думает. Надо бороться с пьянством, а не с последствиями, когда уже произошла беда», - рассказал Сергей Радько.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru