Первый грузовой состав отправлен в рамках соглашения, подписанного между ОАО «РЖД» и крупнейшим экспортером зерна в России

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Первый грузовой состав с зерном отправлен со станции Ладожская Краснодарского региона СКЖД в Новороссийский порт в рамках соглашения, подписанного между ОАО «РЖД» и крупнейшим экспортером зерна в России – ООО «Торговый Дом «РИФ».

Данное соглашение предусматривает взаимодействие в области диспетчерского сопровождения груженых и порожних вагонов, оформление пакета документов в цифровом формате и формирование технических маршрутов, в том числе в рамках технологии «Грузовой экспресс». Реализация комплекса услуг позволит значительно сократить оборот вагона при перевозке зерна в данном направлении.

Кроме того, такое сотрудничество позволит разгрузить автомобильные дороги Краснодарского края, снизить уровень аварийности, загрязнения атмосферы и разрушения дорожного полотна. Особенно это актуально в летний период, когда наблюдается рост потока легковых автомобилей на Черноморском побережье.

Первый отправленный поезд, состоящий из 41 вагона, за 10 часов доставил в Новороссийск 3,1 тыс. тонн зерна. Для перевозки этого же объема по автодорогам потребовалось бы свыше 100 большегрузных автомобилей.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги