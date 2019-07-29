/Транспорт/

Выданы предостережения организациям, обеспечивающим содержание автомобильных дорог, за амброзию на обочинах

Инспектором Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведено  обследование территорий земельных участков, прилегающих к дорогам,  расположенных в границах муниципальных образований Калининского и Тимашевского районы, на предмет выявления очагов произрастания амброзии.

По выявленным фактам наличия карантинного сорняка выданы предостережения организациям, обеспечивающим содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ООО «Красноармейское ДРСУ» и НАО «Тимашевское ДРСУ».

Источник: пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Транспорт

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