Выданы предостережения организациям, обеспечивающим содержание автомобильных дорог, за амброзию на обочинах

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Инспектором Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведено обследование территорий земельных участков, прилегающих к дорогам, расположенных в границах муниципальных образований Калининского и Тимашевского районы, на предмет выявления очагов произрастания амброзии.

По выявленным фактам наличия карантинного сорняка выданы предостережения организациям, обеспечивающим содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ООО «Красноармейское ДРСУ» и НАО «Тимашевское ДРСУ».

Источник: пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора