Аэропорт Саратов (Гагарин) открыт для международных полётов

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Распоряжение от 20 июля 2019 года №1626-р. Принятое решение позволит открыть новый современный аэропортовый комплекс Саратов (Гагарин) с пунктом пропуска через государственную границу. Аэропортовый комплекс расположен за городской чертой и учитывает потребности будущего развития региона.

Д.Медведев: Несколько слов о решениях, которые приняты.

Первое решение касается транспортной инфраструктуры. Это ключевое направление нашей работы в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года и национальных проектов. Я подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове, он будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт будет со временем закрыт, он не соответствует потребностям региона, расположен в городской черте. Мы рассчитываем, что новый аэропорт Гагарин сможет стать крупным международным хабом. В рамках национального проекта есть решение, касающееся закупки дополнительного оборудования для этого пункта на сумму 500 млн рублей.