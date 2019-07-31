/Транспорт/

Выданы предостережения организациям, обеспечивающим содержание автомобильных дорог в г.Сочи, за амброзию на обочинах

Инспектором Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведено  обследование территорий земельных участков, прилегающих к дорогам,  расположенных в границах  г. Сочи, на предмет выявления очагов произрастания амброзии.

По выявленным фактам наличия карантинного сорняка выданы предостережения организациям, обеспечивающим содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения ГУП КК «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» и ФГКУ УПРДОР «Черноморье».

Источник: Управление Россельхознадзора по КК

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Категория: Новости / Транспорт

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