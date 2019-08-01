Вышли из тени: ГИБДД «открыли», где установлены камеры

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ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация обо всех средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что раздел пока работает в тестовом режиме. Его создали после июньского заседания Госсовета по вопросам развития сети автодорог. Тогда президента Владимир Путин заявил, что целью установки камер является снижение травматизма и сохранение жизни, а потому прятать их не нужно.

Решение спорное и бесполезное, рассказал автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

«Решение мне не очень понятное, потому, как те же навигационные системы, которые у нас присутствуют и которыми большинство пользуется, они про все эти камеры уже давно знают. Более того, они часто знают про треноги, которые ставят частные структуры. Будет ли это полезно для граждан? Вряд ли. Как запомнить на своем маршруте, где все камеры находятся. В Москве все привыкли, что двигаться нужно с разрешенной скоростью, потому что камер полно. Это какая-то не совсем действенная эффективная и нужная реакция. Просто отчитались, что мы стали открытыми, и что-то выполнили. Вывесили и вывесили, хуже от этого не будет, и лучше тоже», считает автоэксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/