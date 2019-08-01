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Инвестиции в природоохранную деятельность на Северо-Кавказской железной дороге составили около 70 млн рублей в первом полугодии
В январе-июне 2019 года в природоохранную деятельность на Северо-Кавказской железной дороге направлено около 70 млн рублей.
Экологическими лабораториями Центра охраны окружающей среды в первом полугодии проведено более 8 тыс. анализов состояния воздушной, водной среды и почвы.
За счет реализации организационно-технических мероприятий в текущем году на СКЖД удалось снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, по сравнению с первым полугодием 2018 года на 17 % было сокращено количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.
Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги