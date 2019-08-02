Впервые на Кубани представили новые гусеничные тракторы Fendt c экологичными двигателями

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Компания «Бизон» (эксклюзивный дилер AGCO-RM) продемонстрировала аграриям Краснодарского края возможности новых гусеничных тракторов Fendt 943 MT (430 л.с.) и Fendt 1159 MT (592 л.с.). Техника оборудована мощными двигателями, которые отличаются надежностью, увеличенным сроком службы и экологичностью. Машины, предназначенные для выполнения тяжелых полевых работ, вызвали большой интерес у работников АПК Кубани.

Впервые в полевых условиях Краснодарского края компания «Бизон» представила новые гусеничные тракторы Fendt 943 MT и Fendt 1159 MT. Наследники легендарного бренда Challenger оснащены двигателями AGCO Power, соответствующими высокому классу по стандарту экологичности отработавших газов. Силовые агрегаты работают по технологии SCR (впрыска мочевины AdBlue), позволяющей обрабатывать в выхлопной трубе газы смесью мочевины и воды. После химической реакции вредные соединения превращаются в безопасные для окружающей среды пары воды и азота. Такие двигатели отличаются надежной конструкцией и обеспечивают сокращение расхода топлива до 5% (в зависимости от мощности двигателя).

Модельный ряд Fendt 900 MT — единственных в мире гусеничных тракторов, созданных с нуля, — отвечает строгим требованиям стандарта токсичности отработавших газов поколений Tier 4 / Tier 4 final. Давление впрыска топлива в 2000 бар способствует сгоранию топливно-воздушной смеси без отходов, вредных для окружающей среды. В конструкцию системы снижения токсичности отработавших газов также входит каталитический нейтрализатор окислительного типа, в который впрыскивается реагент AdBlue.

В соответствии с новейшими стандартами токсичности отработавших газов двигатели тракторов Fendt 1100 MT, воплотивших в себе технологии Challenger, оснащены системой рециркуляции с охладителем (EGR), которая способствует снижению расхода AdBlue. Двигатель работает при давлении впрыска 2000 бар, которое положительно сказывается на точности и моменте впрыска. При необходимости на впуск двигателя может быть подано до 7% охлажденных отработавших газов от общего объема топливно-воздушной смеси.

— Гусеничные тракторы Fendt — первые модели бренда на российском рынке с обновленным двигателем AGCO Power, — сообщил Михаил Северин, менеджер по продукту AGCO-RM. — Эти cверхмощные машины предназначены для обработки больших площадей и отличаются повышенным уровнем комфорта. Однако специалисты бренда заинтересованы не только в высоком качестве работы машины, но и ее безопасности для окружающей среды. Новые двигатели с системой впрыска Adblue помогут сохранить ее для будущих поколений и одновременно обеспечат высокие урожаи для аграриев настоящего.

Презентация и полевые испытания инновационных гусеничных тракторов прошли 24 июля на «Дне поля Fendt & Valtra» в Павловском районе Краснодарского края. В течение нескольких часов техника работала с различными сельскохозяйственными орудиями. В демонстрационном показе приняли участите более 300 руководителей и специалистов АПК, которые поставили новинкам высокую оценку.

Источник: http://bizonagro.ru