4 августа - день железнодорожника России

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Депутат Государственной Думы направил поздравления своим землякам.

"Уважаемые работники и ветераны железнодорожного комплекса! Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня железнодорожника!

Эффективная работа железнодорожного транспорта была и остается одним из важнейших показателей социально-экономического развития Краснодарского края. Сегодня труд железнодорожников очень значим и ценен для нашего региона, а ваша профессия справедливо считается одной из самых престижных, уважаемых и ответственных.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."