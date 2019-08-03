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4 августа - день железнодорожника России

Депутат Государственной Думы направил поздравления своим землякам.

"Уважаемые работники и ветераны железнодорожного комплекса! Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня железнодорожника!

Эффективная работа железнодорожного транспорта была и остается одним из важнейших показателей социально-экономического развития Краснодарского края. Сегодня труд железнодорожников очень значим и ценен для нашего региона, а ваша профессия справедливо считается одной из самых престижных, уважаемых и ответственных.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."

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Категория: Новости / Транспорт

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