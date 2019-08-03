Работники Северо-Кавказской магистрали отмечают свой профессиональный праздник

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В преддверии Дня железнодорожника в Ростове-на-Дону главная праздничная площадка была развернута в парке им. Вити Черевичкина. Перед культурно-спортивным комплексом «Экспресс» играл духовой оркестр, а гостей праздника встречали артисты в стилизованных костюмах железнодорожников. В холле работали выставочные экспозиции и фотозона.

Торжественную встречу открыло театрализованное представление.

После этого железнодорожников поздравили начальник СКЖД Владимир Пястолов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Александр Скрябин и исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Начальник СКЖД Владимир Пястолов поблагодарил работников магистрали за добросовестный труд, отметив, что 2019 год для дороги особенный. В январе исполнилось 155 лет с момента открытия регулярного движения поездов по Грушевско-Донской железной дороге.

В феврале в рамках проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна со значительным опережением графика был сдан в эксплуатацию обход Краснодарского узла.

Завершение строительства станции Тамань-Портовая и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна позволит в 2020 году обеспечить перевозку 125 млн. тонн грузов в адрес портов Юга России.

– Ежегодно на карте дороги появляются новые станции, предприятия и участки работы , создаются новые рабочие места, – подчеркнул Владимир Пястолов. – Наряду с модернизацией магистрали ведется постоянный поиск новых технологических решений. Все это позволяет достигать высоких производственных результатов.

По итогам первого квартала текущего года Северо-Кавказская магистраль стала победителем в отраслевом соревновании. По использованию подвижного состава дорога сегодня достигла исторического максимума и значительно превысила прошлогодние показатели.

В ходе встречи состоялось традиционное награждение работников Северо-Кавказской железной дороги, а также строителей БАМа. Завершил программу концерт творческих коллективов донской столицы.

В субботу торжественные мероприятия продолжатся в Новороссийске, где пройдет ежегодный благотворительный забег «Достигая цели!».

Все средства, вырученные от сбора регистрационных взносов, направят на лечение 5-летнего жителя этого города Егора Митрофанова, которому необходима реабилитация в одном из столичных медицинских центров.

Кроме того, участников забега, членов их семей, жителей и гостей города в День железнодорожника ждут также увлекательные праздничные мероприятия. На городской набережной с 16:00 до 22:00 будет проходить спортивно-музыкальный семейный фестиваль и работать различные развлекательные площадки.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги