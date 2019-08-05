В июле 2019 года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила более 6,3 млн тонн

/Транспорт/

По оперативной информации, погрузка на Северо-Кавказской железной дороге в июле 2019 года составила более 6,3 млн тонн, что на 2,1%, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июль 2019 года составил порядка 6,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 8,7 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2019 года, по оперативным данным, составила 39,8 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На Северо-Кавказской магистрали погружено:

- каменного угля – 6,4 млн тонн (-1,9% к январю-июню 2018 года);

- кокса – 289,7 тыс. тонн (-22,8%);

- нефти и нефтепродуктов – 11,6 млн тонн (-7,4%);

- черных металлов – 3,6 млн тонн (+0,2%);

- лома черных металлов – 84,3 тыс. тонн (+2,3%);

- химических и минеральных удобрений – 1,6 млн тонн (+11,6%);

- цемента – 2,1 млн тонн (-10,6%);

- зерна – 1,5 млн тонн (-32,1%);

- строительных грузов – 8,3 млн тонн (-5,7%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – более 1 млн тонн (+1,5%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 49,9 млрд тарифных тонно-км (как и в прошлом году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 66,1 млрд тонно-км (+1,1%).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги