/Транспорт/

В Новороссийске завершили спасательные работы на месте падения автобуса

По состоянию на 2.00 спасательные работы завершены – все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу г. Новороссийск.

К ликвидации последствий привлечено 184 человек личного состава, 50 ед. техники, в том числе от МЧС России 26 человек личного состава, 4 ед. техники. На месте происшествия установлены световые башни, работает тяжелая техника для проведения аварийно-спасательных работ.
На месте происшествия развёрнута следственно-оперативная группа, работает команда психологов.
Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона «горячей линии» 8(861)268-64-40.

Источник: МЧС Краснодарского края

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Сотрудники полиции Новороссийска задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

Три человека погибли в результате аварии близ Новороссийска

Администрация Новороссийска поможет родственникам погибших и пострадавших

Три пациента из Новороссийска переведены на лечение в Краснодар

Десять пациентов после ДТП прооперировано в Новороссийске

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!