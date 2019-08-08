В Новороссийске завершили спасательные работы на месте падения автобуса

/Транспорт/

По состоянию на 2.00 спасательные работы завершены – все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу г. Новороссийск.

К ликвидации последствий привлечено 184 человек личного состава, 50 ед. техники, в том числе от МЧС России 26 человек личного состава, 4 ед. техники. На месте происшествия установлены световые башни, работает тяжелая техника для проведения аварийно-спасательных работ.

На месте происшествия развёрнута следственно-оперативная группа, работает команда психологов.

Ситуация находится на контроле ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона «горячей линии» 8(861)268-64-40.

Источник: МЧС Краснодарского края