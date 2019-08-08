/Транспорт/

На Северо-Кавказской магистрали за 7 месяцев пресечено около 330 хищений

В январе-июле 2019 года на полигоне СКЖД пресечено около 330 хищений на сумму более 5 млн рублей.

Зафиксировано более 13,5 тыс. фактов административных правонарушений и 90 случаев хулиганства и вандализма.

Кроме того, за 7 месяцев в зоне деятельности Северо-Кавказской железной дороги обнаружено 266 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы.

Всего за административные и уголовные правонарушения на Северо-Кавказской железной дороге задержано около 14 тыс. человек.

Дополнительно напоминаем, что за незаконное вмешательство в деятельность железной дороги может наступить административная, либо уголовная ответственность.

Правонарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 158 "Кража", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм", ст. 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" Уголовного кодекса РФ; к административной ответственности по ст. 11.1 "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и ст. 11.15 "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

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Категория: Новости / Транспорт

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