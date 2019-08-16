Бонусы примиряют пассажиров с задержками рейса

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Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал у туристов, как они переживают длительную задержку самолета.

«Ваши действия, если по вине авиакомпании была задержка самолета на три часа и более?», — так звучала тема опроса, в котором приняло участие более 4 тысяч путешественников. Любителей писать гневные отзывы оказалось меньше тех, кто готов идти в суд.

Как показало исследование, большинство пассажиров идти в суд и наказывать авиакомпанию не намерены. Только 13% опрошенных выбрали вариант «стараюсь добиться денежной компенсации от авиакомпании, при необходимости иду в суд». 7% признались, что в таких случаях пишут негативные отзывы про авиакомпанию и друзьям советуют не летать с ней. 15% респондентов ответили, что поворчат и простят авиаперевозчика, а 9% даже ворчать не будут: они признались, что относятся к таким неприятностям философски.

При этом каждый второй путешественник (56%) готов забыть про долгое ожидание, если авиакомпания со своей стороны приготовит какой-то бонус.

Итоги опроса: «Ваши действия, если по вине авиакомпании была задержка самолета на три часа и более?».

56% — готов забыть про долгое ожидание, если со стороны авиаперевозчика последует какой-то бонус;

15% — поворчу и прощу. Главное, что долетели;

13% — стараюсь добиться денежной компенсации от авиакомпании. При необходимости иду в суд;

9% — отношусь философски. Меня это не расстроит;

7% — пишу негативные отзывы про авиакомпанию и друзьям советую не летать с ней.

Источник: Tutu.ru