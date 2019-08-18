Предъявите паспорт! Изменения в правилах пополнения транспортных карт

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Большинство россияне не пострадает от запрета на пополнение транспортных карт с помощью наличных. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности, заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалев.

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки в закон о национальной платежной системе приведут к запрету на пополнение наличными половины всех транспортных карт в России. Речь идет о том, что документ вводит обязательную идентификацию человека, пополняющего электронный кошелек, а большинство транспортных карты законом оцениваются именно так. Соответственно, с августа 2020 года транспортную карту можно будет пополнить с помощью банковской карты или наличными с предъявлением паспорта.

«Если мы говорим про крупные города России, то там у большинства есть банковские карточки. Также мы говорим о том, что надо переводить все на безналичный расчет, и этот шаг - это нормальная история. Тем более что Россия - одна из самых картофицированных стран. У нас карточкой можно даже на рынке за помидоры или огурцы расплатиться. Большая часть населения не заметит нововведения», - пояснил Александр Ковалев.

В России выпущено более 60 млн транспортных карт. Они действуют в 75 города. Примерно половина из них работает по модели электронного кошелька.

Как ранее сообщало радио Sputnik, поправки в законе о национальной платежной системе подписал президент Владимир Путин. Они начнут действовать с августа 2020 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/