По «единому» билету с начала сезона перевезено более 250 тысяч пассажиров

/Транспорт/

АНО «Единая транспортная дирекция» сообщает, что с 30 апреля 2019 года по 16 августа 2019 года по «единому» билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 253 тысячи 340 пассажиров.

В Крым перевезено 148988, из Крыма – 104352 пассажира. При этом через Международный аэропорт Анапы по «единому» билету перевезено 1200 человек. В пик курортного сезона «единым» билетом пользуется ежедневно до 5 тысяч пассажиров, для перевозки задействовано до 120 транспортных средств.

Феодосия и Евпатория являются самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по «единому» билету - 27616 и 26721 человек соответственно. Ялту и Симферополь для отдыха выбрали 24044 и 22357 пассажира соответственно. В Судак за это время приехало по «единому» билету 18912 пассажиров, в Севастополь -17092 и 11802 - в Керчь.

По состоянию на 16.08.2019 на период до 30.09.2019 оформлено 340 тысяч 299 «единых» билетов.

- Опыт внедрения новых форм организации интермодальных перевозок пассажиров оказался успешным. Теперь надо с учетом ошибок и проблем внедрить эти билеты и по другим направлениям, - прокомментировал член комитета по транспорту и строительству Государственной Думы России Владимир Синяговский.

Напомним, перевозки по «единому» билету в 2019 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО «ЕТД» организует перевозки в 5 городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи. В ближайшее время АНО «Единая транспортная дирекция» планирует распространение опыта интермодальных перевозок и в других регионах Российской Федерации.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)