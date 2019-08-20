ДТП в Лазаревском районе

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19.08.2019 года, в Лазаревском районе города Сочи произошло ДТП в котором пострадал ребенок-пешеход. В 19 часов 20 минут, на улице Разина (Лоо), в районе дома, 27А, 40-летний водитель а/м Мерседес Бенц допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне установленного для перехода месте. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 14-летний пешеход. С диагнозом: СГМ, ЗЧМТ госпитализирован в Детскую Городскую больницу № 9 города Сочи.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи обращает внимание всех водителей, что продолжается пора каникул и большое количество детей находятся не за школьной скамьей, а участвуют в дорожном движении. Несовершеннолетние пешеходы нередко допускают такие нарушения, как выход на проезжую часть перед близко едущим автомобилем, переход дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также игры вблизи трассы. В связи с этим настоятельно рекомендуем помнить что автомобиль – это средство повышенной опасности, остановить его мгновенно не получится. Поэтому двигаясь вблизи жилых домов, а также в местах массового пребывания граждан особенно детей, снижайте скорость, не допускайте отвлечения от управления транспортным средством.

Госавтоинспекция обращается к родителям! Если ваш ребенок участвует в дорожном движении в качестве пешехода, расскажите ему, где и как необходимо переходить дорогу, поясните недопустимость игр вблизи проезжей части.

Также помните о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи