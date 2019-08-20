Благодаря вмешательству прокуратуры Центрального административного округа г. Краснодара устранены нарушения требований безопасности дорожного движения

/Транспорт/

Прокуратура Центрального административного округа г. Краснодара провела проверку эксплуатационного состояния и наличия технических средств организации дорожного движения по ул. Мира в г. Краснодаре (в районе автовокзала «Краснодар-1»).

Установлено, что органами местного самоуправления на указанном участке улицы не выполняются работы по обустройству и содержанию улично-дорожной сети, что могло являться предпосылкой для возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. В частности, допускался сильный износ горизонтальной дорожной разметки «Зебра», видимость дорожного знака «Пешеходный переход» была ограничена зелеными насаждениями и составляла менее 100 метров, над проезжей частью отсутствовал дорожный знак «Пешеходный переход».

По данным фактам прокуратурой округа директору муниципального казенного предприятия г.Краснодара «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, в суд направлено административное исковое заявление о бездействии администрации города, в связи с отсутствием дорожного знака «Пешеходный переход» над проезжей частью.

Принятыми мерами прокурорского реагирования, а также судебным понуждением прокуратура округа добилась устранения нарушений требований безопасности дорожного движения.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/