Когда водителя могут освободить от уплаты штрафа?

/Транспорт/

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили условия, при которых водителей могут освобождать от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение в ГД, административная ответственность снимается в случае, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение 10 дней с момента фиксации.

Эти поправки с большой долей вероятности могут быть приняты, заявил в интервью радио Sputnik почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

«Предложение депутатов, по моему убеждению, соответствуют словам президента, который на Прямой линии сказал, что камеры, работающие в автоматическом режиме, не должны быть средством наживы, а должны быть средством безопасности дорожного движения. Депутаты сказали "а" несколько недель назад о том, что, если знаки не стоят, что есть камера, и если они как бы в секрете установлены, то вообще, говоря детским языком, не считается, штрафы не начислять. Это первое. И второе. Теперь депутаты сказали "б". Раз ты начислил штраф, ты исходи из того, что у тебя официальная камера, что она зарегистрирована, и она не тайно стоит. А, если не появилась на портале госуслуг, значит все. Поэтому, я, как вице президент Движения автомобилистов России эту «песню» поддерживаю», - отметил Леонид Ольшанский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/