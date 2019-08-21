В Краснодарском регионе СКЖД уровень непроизводственного травматизма остался примерно на том же уровне

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В январе-июле 2019 года при пересечении путей в неустановленных местах в Краснодарском регионе СКЖД погибли 25 человек и пострадали 8 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года были 11 пострадавших и 21 погибший.

Основные причины происшествий связаны с пренебрежением правилами поведения при нахождении в зоне повышенной опасности – переходом через пути перед приближающимся поездом, проникновением в запретную зону, нахождением на объектах железнодорожной инфраструктуры в состоянии алкогольного опьянения.

Особую тревогу вызывает детский травматизм. За 7 месяцев 2019 года в результате наезда подвижного состава 1 несовершеннолетний погиб и еще 1 пострадал. За аналогичный период 2018 года произошел 1 случай травмирования несовершеннолетнего со смертельным исходом.

В текущем году в Краснодарском регионе СКЖД реализуется комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Подразделения ОАО «"РЖД» выполняют ремонт пешеходных мостов, настилов, платформ и ограждений, устанавливают и обновляют предупреждающие знаки и плакаты на объектах железнодорожной инфраструктуры, проводят лекции и беседы в образовательных учреждениях.

Также с целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними с 29 апреля по 31 мая на полигоне дороги проходил месячник «Безопасные каникулы». В его рамках проводились специальные профилактические мероприятия в учебных заведениях и на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, на дороге реализован пилотный проект «Поезд БЕЗ опасности». В рамках акции специальный брендированный железнодорожный состав с агитационной бригадой проследовал по пяти крупным станциям магистрали: Ростов-Главный, Краснодар-1, Минеральные Воды, Гудермес и Махачкала. На платформах этих вокзалов для школьников 7–9 классов провели квест на тему безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В общей сложности в познавательных соревнованиях акции «Поезд БЕЗ опасности» приняли участие более 550 школьников из 14 учебных заведений Юга России.

В настоящее время железнодорожники проводят профилактические мероприятия в детских оздоровительных лагерях, где отдыхают школьники.

Северо-Кавказская железная дорога призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги