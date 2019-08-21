Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Туапсинском районе

/Транспорт/

21 августа 2019 года около 07 часов утра на автодороге М-4 «Дон» в районе села Молдовановка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Lifan, двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили пять человек – это водители обоих транспортных средств, а также пассажиры автомобиля Lifan, в числе которых двое несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю