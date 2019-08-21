Синяговский добился установки нового светофора вблизи школы в Дивноморском

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С просьбой о замене дорожного объекта к депутату Госдумы ранее обратились местные жители.

Современный светофор появился в Дивноморском Краснодарского края. Он разместился на пересечении улиц Короленко и Горной. Содействие в размещении нового дорожного объекта вблизи школы №12 оказал депутат Государственной Думы Владимир Синяговский.

С просьбой помочь в решении вопроса о замене старого светофора на более современный, работающий от солнечных батарей в трехфазовом режиме, на прием к парламентарию пришли местные жители. Взявшись за решение вопроса, Синяговский обратился в Министерство транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодарского края. В ведомстве пошли навстречу просьбам депутата и граждан, оперативно проведя необходимые работы по монтажу нового светофора.

Теперь, по словам Синяговского, безопасность пешеходов на перекрестке стала заметно выше. «Ранее детям и взрослым приходилось подолгу ждать, пока их пропустят водители и можно будет пройти по нерегулируемому наземному пешеходному переходу. Зачастую из-за спешки пешеходов на данном перекрестке возникали аварийные ситуации», - напомнил он.

Парламентарий подчеркнул, что «все вопросы, связанные с безопасностью граждан, а тем более детей, должны решаться с максимальной оперативностью». «Кроме того, я уверен, что, именно от решения таких, на первый взгляд, не слишком «масштабных» вопросов рождается доверие людей к государству», - отметил Синяговский.

Источник: https://er.ru/news/184375/