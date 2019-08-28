Как в Сочи «смыло» дорогу

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В августе в Сочи прошли залповые ливни, в результате которых улицы в городе затопило. Под воду ушли дороги в Центральном и Хостинском районах, а также участок федеральной трассы Джубга-Сочи. В социальных сетях стали распространяться видеозаписи о потоках воды, которые сносят людей и автомобили.

Местные жители рассказали, что на улице Полтавской, 21 потоками воды смыло свежеуложенный асфальт. В связи с этим, депутат Государственной Думы направила в администрацию города Сочи запрос с просьбой проверить качество работы, выполненной дорожными службами на этом участке.

«Необходимо установить, насколько качественно и в какой период перед дождями был выполнен ремонт на данном участке дороги. Жители просят установить, чем вызвано «уплывание» асфальта и, как следствие, муниципальных бюджетных средств и не явились ли тому причиной нарушения технологий. Залповые ливни - не редкость для курортного города, тем более жители устали видеть потоки воды на улицах, которые к тому же, не раз приводили к трагедиям. Для подготовки ответа заявителям, я попросила администрацию Сочи сообщить, как и в какие сроки планируются модернизация ливневой канализации в целях исключения в дальнейшей жизни города трагедий. Как правило, во время обильных осадков страдают популярные у туристов Центральный и Хостинский районы. Необходимо понимать, есть ли у местных властей четкий план по исправлению ситуации», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Источник: Ольга Береговенко, пресс-секретарь