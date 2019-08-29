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Перспективы модернизации железнодорожной инфраструктуры

Начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов и полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников в рамках рабочей встречи обсудили вопросы повышения уровня безопасности и доступности железнодорожной инфраструктуры для жителей Северо-Кавказского федерального округа.

Владимир Пястолов сообщил, что в минувшем году в рамках реализации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вокзальном комплексе Пятигорск установлено около 100 видеокамер, а в 2019 году завершено оборудование железнодорожного вокзала системой динамической навигации.                

В следующем году планируется начать установку лифтового оборудования на привокзальной площади и в тоннеле для выхода на платформы, произвести частичную замену плиточного покрытия с обустройством тактильных указателей и адаптацию мест обслуживания и ожидания для маломобильных групп населения.

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, связанные с благоустройством и модернизацией инфраструктуры железнодорожной станции Невинномысская, возможностью увеличения подмостового габарита железнодорожного моста на улице Малыгина в Пятигорске, а также организацией пассажирских перевозок на территории в Северо-Кавказского федерального округа.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги

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Категория: Новости / Транспорт

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