Месячник «Внимание - дети!» начнется на Северо-Кавказской железной дороге

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Во всех регионах Северо-Кавказской магистрали 2 сентября начнется месячник «Детская безопасность на железной дороге», основной целью которого является профилактика детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В нем будут задействованы все подразделения ОАО «РЖД», осуществляющие свою деятельность на полигоне СКЖД.

Детский травматизм вызывает особую тревогу у железнодорожников. Ведь дети не всегда могут оценить реальную опасность. Вот почему наиболее эффективным методом предотвращения детского травматизма становится исключение несанкционированного нахождения детей и подростков в зоне движения поездов.

Актуальности запланированному комплексу профилактических мер придает приближение нового учебного года, когда случаи травмирования детей возрастают. Именно на это будут обращать внимание железнодорожники в рамках уроков безопасности и других профилактических мероприятий в учреждениях школьного и дошкольного образования, на предприятиях, а также при проведении экскурсий на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Месячник «Детская безопасность на железной дороге» продлится до 2 октября.

Северо-Кавказская магистраль призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи железной дороги, и напоминает, что объекты транспортной инфраструктуры являются зоной повышенной опасности.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги