Трасса Краснодар – Крым? Когда ждать, рассказал эксперт

/Транспорт/

Строительство новой скоростной трассы из Краснодара в Крым займет минимум 10 лет. Такую оценку дал в интервью радио Sputnik директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Константин Трофименко. Ранее стало известно, что власти обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы к Крымскому мосту. Она должна разгрузить дороги Кубани, которые не справляются с количеством туристов, направляющихся в Крым на летний отдых.

Как рассказал в интервью радио Sputnik Константин Трофименко, новая дорога пока не является жизненно необходимой, но в будущем она даст стимул для развития всего региона.

«Это перспектива дальняя. Даже если все силы экономики бросить на этот проект, то это - несколько лет проектирования и несколько лет строительства. Построить меньше чем за 10 лет - нереально. Там сложный рельеф местности. Где-то придется делать тоннели или эстакады. Эта дорога - это вклад в будущее. Она станет мощным стимулом для развития юга России», - уверен эксперт.

Из Краснодара к Крымскому мосту ведут две дороги: одна из них - через Крымск и Джигинку, вторая – трасса А-289. Обе проходят через населенные пункты, что значительно ограничивает скорость движения. К тому же, эти дороги построены давно и не рассчитаны на то количество туристов, которые летом отправляется в Крым. В результате каждое лето на всем протяжении пути образуются гигантская пробки. Новая дорога должна пройти южнее А-289 в обход населенных пунктов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/