Владимир Синяговский: Долгожданная победа дорожников!

Накануне дня города-героя Новороссийска председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко в торжественной обстановке открыл новую транспортную развязку на Сухумийском шоссе. Контроль за ходом строительных работ осуществлял депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, выполняя наказы избирателей.

Новая развязка принципиально изменила и облегчила движение транспорта на этом направлении. Транзитный транспорт, двигающийся по М-4 из Новороссийска и обратно, перераспределен на путепровод – эстакаду, а грузовики, которые въезжают или выезжают в морской порт, могут беспрепятственно выезжать на дорогу, не создавая помех и опасных ситуаций.

На этом дорожном участке были убраны одноуровневые левые повороты, которые и создавали заторы не только конкретно на этом отрезке М-4 «Дон», но и на улично-дорожной сети портовой части Новороссийска в районе судо-ремонтного завода и завода «Новоросцемент». Общая протяженность новой развязки составила 1,5 км, она включает в себя путепровод и развязку «кольцо». В ходе реализации всего проекта дорогу М-4 «Дон» на участке с 1539-го до 1540-ой км полностью реконструировали, в частности установили наружное освещение со светодиодными светильниками.

В домах возле трассы старые деревянные окна заменили на металлопластиковые, защищающие от шума дороги, а на самой трассе установили шумозащитные экраны.

Построены современные павильоны для остановок общественного транспорта.

Вдоль пешеходных тротуаров на всем протяжении участка обустроили перильное ограждение, которое обеспечит безопасность движения пешеходов, в том числе детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

В торжествах принял участие глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко. Присутствующие поблагодарили дорожников, которые приняли участие в строительстве этой развязки. Символично, что открыли ее в преддверии Дня рождения города.