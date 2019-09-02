За летние месяцы «единым» билетом воспользовалось более 300 тысяч пассажиров

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АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») сообщает, что с 1 июня по 31 августа 2019 года по «единому» билету в Крым и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 301 тысяча 268 пассажиров. При этом в Крым путешествовало 160422, из Крыма – 140846 пассажиров. Через Международный аэропорт Анапы по «единому» билету перевезено 1713 человек.

В июне услугой «единого» билета воспользовалось 54861 пассажиров, в июле – 115732, в августе – 130675.

По состоянию на 02.09.2019 на период до 30.09.2019 оформлено 355 тысяч 615 «единых» билетов.

Напомним, перевозки по «единому» билету осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО «ЕТД» организует перевозки в 5 городов Республики Абхазия с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи. Перевозки по «единому» билету завершатся 30 сентября 2019 года.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)