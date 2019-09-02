Ремонт 50 участков дорог по БКАД завершили в Краснодаре

/Транспорт/

На территории Краснодарской агломерации обновили 50 участков дорог, которые были запланированы для ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом в пятницу, 30 августа, сообщают в пресс-службе администрации города.

В Краснодаре и пригороде отремонтировали все 50 участков улиц общей протяженностью 65 км, которые планировали обновить в 2019 году по БКАД. Кроме улиц в столице Кубани, специалисты обновили дороги в х. им. Ленина, ст. Елизаветинской, ст. Старокорсунской, пос. Колосистом, пос. Индустриальном. Сейчас дорожники завершают работы: наносят разметку, устанавливают знаки, обустраивают съезды и тротуары.

Как рассказал глава Краснодара Евгений Первышов на краевом совещании по реализации национальных проектов, к концу года в нормативное состояние приведут 61% дорог столицы Кубани, а к завершению реализации нацпроекта - в 2024 году, стоит задача привести в порядок не менее 85% дорог.

Источник: http://dorinfo.ru/