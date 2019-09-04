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Езжайте с миром: держатели пластиковых карт "МИР" могут пользоваться скидкой на проезд
Система безналичной оплаты проезда банковскими картами была запущена в Краснодаре в 2017 году, в этом году такая возможность появилась еще в одном районе края - в станице Тбилисской.
Ежедневно около восьмидесяти тысяч пассажиров Кубанской столицы выбирают этот способ оплаты. А сейчас все держатели бесконтактных национальных платёжных карт "Мир" смогут оплатить проезд со скидкой в городском транспорте. Никакой дополнительной регистрации для этого не нужно.
Источник: www.kubantv.ru