В Краснодаре автобизнес лидирует по уровню зарплат при нестандартном рабочем дне
Аналитики «Авито Работа» выяснили, как различаются зарплатные предложения в Краснодаре при разных графиках работы. Самые привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне предлагают работодатели в сфере автобизнеса - 64 000 рублей в месяц. С 2018 года зарплаты при таком графике работы выросли в городе на 4%.
Многие работодатели в вакансиях предлагают неполную рабочую загрузку, но при этом указывают максимальный зарплатный порог. Таким образом они отмечают готовность платить больше кандидатам, согласным на полный рабочий день. Если соискатель планирует работать меньше, то и уровень оплаты будет уменьшаться. Кроме того, зарплаты во многих профессиональных группах зависят от продаж и количества выполненных задач. Наконец, работодатели могут искать редкого и востребованного специалиста, поэтому готовы предлагать дополнительные мотивационные преимущества в виде сокращенного графика и повышенной зарплаты.
В среднем в Краснодаре оклад при неполном рабочем дне на данный момент составляет чуть больше 26 000 рублей. При этом показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности.
Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в сфере автобизнеса – около 64 000 рублей, что на 42% больше оклада при полном рабочем дне. В сфере банков и инвестиций при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 50 000 рублей, что на 28% больше стандартного режима. В сферах «Охрана, безопасность» и «транспорт, логистика» соискатели также могут получить больше – на 20% и 13%, соответственно.
В остальных группах профессий, которые рассматривались в рамках исследования[1], зарплата при неполном рабочем дне меньше. Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (17 500 рублей), домашнему персоналу (чуть больше 17 600 рублей) и юристам (чуть больше 18 000 рублей).
Соотношение зарплат при полном и неполном рабочем дне, Краснодар
|
Группа профессий
|
Средняя зарплата при неполном рабочем дне, рублей
|
Средняя зарплата при полном рабочем дне, рублей
|
Соотношение неполного рабочего дня к полному дню
|
|
2018
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
2019
|
Автомобильный бизнес
|
48 058
|
63 688
|
42 505
|
44 954
|
13,1%
|
41,7%
|
Банки, инвестиции
|
30 000
|
50 000
|
58 011
|
38 932
|
-48,3%
|
28,4%
|
Строительство
|
47 224
|
49 930
|
45 072
|
50 019
|
4,8%
|
-0,2%
|
Транспорт, логистика
|
33 428
|
45 835
|
39 119
|
40 730
|
-14,5%
|
12,5%
|
Охрана, безопасность
|
63 023
|
34 468
|
27 235
|
28 793
|
131,4%
|
19,7%
|
Управление персоналом
|
43 869
|
33 013
|
33 879
|
37 588
|
29,5%
|
-12,2%
|
Продажи
|
33 973
|
32 289
|
35 821
|
37 639
|
-5,2%
|
-14,2%
|
Производство, сырьё, с/х
|
31 636
|
31 211
|
34 161
|
35 766
|
-7,4%
|
-12,7%
|
Искусство, развлечения
|
18 723
|
29 951
|
29 877
|
31 573
|
-37,3%
|
-5,1%
|
IT, интернет, телеком
|
29 520
|
27 703
|
37 742
|
40 764
|
-21,8%
|
-32,0%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
19 544
|
24 934
|
33 255
|
33 577
|
-41,2%
|
-25,7%
|
Туризм, рестораны
|
23 931
|
23 965
|
30 269
|
33 178
|
-20,9%
|
-27,8%
|
Фитнес, салоны красоты
|
21 310
|
23 739
|
32 087
|
35 439
|
-33,6%
|
-33,0%
|
Консультирование
|
26 041
|
23 676
|
31 309
|
34 737
|
-16,8%
|
-31,8%
|
Бухгалтерия, финансы
|
19 474
|
23 286
|
29 782
|
29 957
|
-34,6%
|
-22,3%
|
Административная работа
|
21 127
|
22 196
|
27 686
|
29 025
|
-23,7%
|
-23,5%
|
Медицина, фармацевтика
|
24 176
|
21 832
|
40 769
|
40 410
|
-40,7%
|
-46,0%
|
Образование, наука
|
21 829
|
21 163
|
25 264
|
25 185
|
-13,6%
|
-16,0%
|
Без опыта, студенты
|
21 292
|
20 238
|
28 964
|
30 314
|
-26,5%
|
-33,2%
|
Юриспруденция
|
16 658
|
18 011
|
29 327
|
29 480
|
-43,2%
|
-38,9%
|
Домашний персонал
|
15 279
|
17 636
|
27 996
|
31 316
|
-45,4%
|
-43,7%
|
ЖКХ, эксплуатация
|
15 765
|
17 501
|
27 602
|
28 395
|
-42,9%
|
-38,4%
|
все профессии
|
25 045
|
26 055
|
36 087
|
38 109
|
-30,6%
|
-31,6%
Москва остается лидером зарплат по всем группам профессий, в среднем работодатели предлагают 42 000 рублей в вакансиях с неполным рабочим графиком. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в подобных предложениях чуть больше 30 тысяч рублей, а в Казани – немногим меньше 28 000 в месяц. Самые скромные вознаграждения за неполный рабочий день в Барнауле, Волгограде и Тольятти – они не дотягивают до 21 000 рублей.
При этом лидером по динамике роста зарплат в вакансиях за неполный день становится Самара. По сравнению с 2018 годом в этом городе зафиксирован самый значительный рост: в 2019 году работодатели готовы предлагать зарплату на 17% больше. Также увеличились зарплаты в Казани (на 10%) и в Москве (на 9%). Они незначительно упали (от 1% до 5%) в пяти из крупнейших городов – в Тюмени, Волгограде, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.
В Краснодаре рост зарплаты за неполный день составил 4% за год.
Соотношение зарплат при полном и неполном рабочем дне по регионам, все профессии
|
|
Регион
|
Cредняя зарплата при неполном рабочем дне, рублей
|
Cредняя зарплата при полном рабочем дне, рублей
|
Динамика зарплаты за год
|
|
|
2018
|
2019
|
2018
|
2019
|
Неполный день
|
Полный день
|
1
|
Самара
|
21 903
|
25 674
|
32 949
|
34 966
|
17%
|
6%
|
2
|
Казань
|
25 411
|
27 974
|
34 864
|
37 113
|
10%
|
6%
|
3
|
Москва
|
38 605
|
42 226
|
54 264
|
58 855
|
9%
|
8%
|
4
|
Барнаул
|
18 914
|
20 448
|
28 655
|
30 743
|
8%
|
7%
|
5
|
Саратов
|
20 912
|
22 586
|
30 272
|
30 948
|
8%
|
2%
|
6
|
Ижевск
|
21 061
|
22 447
|
29 590
|
30 935
|
7%
|
5%
|
7
|
Нижний Новгород
|
22 424
|
23 842
|
34 206
|
36 306
|
6%
|
6%
|
8
|
Ростов-на-Дону
|
23 693
|
25 141
|
34 638
|
36 190
|
6%
|
4%
|
9
|
Омск
|
19 913
|
21 112
|
31 875
|
33 344
|
6%
|
5%
|
10
|
Санкт-Петербург
|
28 735
|
30 355
|
46 257
|
48 307
|
6%
|
4%
|
11
|
Пермь
|
19 956
|
21 053
|
31 014
|
32 432
|
5%
|
5%
|
12
|
Краснодар
|
25 045
|
26 055
|
36 087
|
38 109
|
4%
|
6%
|
13
|
Ульяновск
|
21 848
|
22 548
|
29 628
|
30 121
|
3%
|
2%
|
14
|
Иркутск
|
21 313
|
21 978
|
33 093
|
34 642
|
3%
|
5%
|
15
|
Красноярск
|
21 735
|
22 364
|
34 011
|
35 581
|
3%
|
5%
|
16
|
Тольятти
|
20 486
|
20 784
|
28 137
|
30 160
|
1%
|
7%
|
17
|
Новосибирск
|
22 078
|
22 370
|
36 130
|
38 690
|
1%
|
7%
|
18
|
Уфа
|
22 753
|
23 026
|
33 190
|
34 851
|
1%
|
5%
|
19
|
Екатеринбург
|
25 544
|
25 283
|
38 231
|
39 846
|
-1%
|
4%
|
20
|
Воронеж
|
22 167
|
21 909
|
31 814
|
34 021
|
-1%
|
7%
|
21
|
Челябинск
|
22 421
|
21 949
|
32 790
|
34 621
|
-2%
|
6%
|
22
|
Волгоград
|
20 925
|
20 276
|
29 211
|
29 767
|
-3%
|
2%
|
23
|
Тюмень
|
24 282
|
23 037
|
35 128
|
37 662
|
-5%
|
7%
|
|
Вся Россия
|
24 931
|
26 117
|
36 329
|
37 930
|
5%
|
4%
[1] Все группы профессий с указанием нестандартного рабочего графика, опубликованные на «Авито»
Источник: пресс-офис AVITO