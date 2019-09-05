/Транспорт/

В Краснодаре автобизнес лидирует по уровню зарплат при нестандартном рабочем дне

Аналитики «Авито Работа» выяснили, как различаются зарплатные предложения в Краснодаре при разных графиках работы. Самые привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне предлагают работодатели в сфере автобизнеса - 64 000 рублей в месяц. С 2018 года зарплаты при таком графике работы выросли в городе на 4%.

Многие работодатели в вакансиях предлагают неполную рабочую загрузку, но при этом указывают максимальный зарплатный порог. Таким образом они отмечают готовность платить больше кандидатам, согласным на полный рабочий день. Если соискатель планирует работать меньше, то и уровень оплаты будет уменьшаться. Кроме того, зарплаты во многих профессиональных группах зависят от продаж и количества выполненных задач. Наконец, работодатели могут искать редкого и востребованного специалиста, поэтому готовы предлагать дополнительные мотивационные преимущества в виде сокращенного графика и повышенной зарплаты.

В среднем в Краснодаре оклад при неполном рабочем дне на данный момент составляет чуть больше 26 000 рублей. При этом показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности.

Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в сфере автобизнеса –  около 64 000 рублей, что на 42% больше оклада при полном рабочем дне. В сфере банков и инвестиций при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 50 000 рублей, что на 28% больше стандартного режима. В сферах «Охрана, безопасность» и «транспорт, логистика» соискатели также могут получить больше – на 20% и 13%, соответственно.

В остальных группах профессий, которые рассматривались в рамках исследования[1], зарплата при неполном рабочем дне меньше. Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (17 500 рублей), домашнему персоналу (чуть больше 17 600 рублей) и юристам (чуть больше 18 000 рублей).

Соотношение зарплат при полном и неполном рабочем дне, Краснодар

Группа профессий

Средняя зарплата при неполном рабочем дне, рублей

Средняя зарплата при полном рабочем дне, рублей

Соотношение неполного рабочего дня к полному дню

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Автомобильный бизнес

48 058

63 688

42 505

44 954

13,1%

41,7%

Банки, инвестиции

30 000

50 000

58 011

38 932

-48,3%

28,4%

Строительство

47 224

49 930

45 072

50 019

4,8%

-0,2%

Транспорт, логистика

33 428

45 835

39 119

40 730

-14,5%

12,5%

Охрана, безопасность

63 023

34 468

27 235

28 793

131,4%

19,7%

Управление персоналом

43 869

33 013

33 879

37 588

29,5%

-12,2%

Продажи

33 973

32 289

35 821

37 639

-5,2%

-14,2%

Производство, сырьё, с/х

31 636

31 211

34 161

35 766

-7,4%

-12,7%

Искусство, развлечения

18 723

29 951

29 877

31 573

-37,3%

-5,1%

IT, интернет, телеком

29 520

27 703

37 742

40 764

-21,8%

-32,0%

Маркетинг, реклама, PR

19 544

24 934

33 255

33 577

-41,2%

-25,7%

Туризм, рестораны

23 931

23 965

30 269

33 178

-20,9%

-27,8%

Фитнес, салоны красоты

21 310

23 739

32 087

35 439

-33,6%

-33,0%

Консультирование

26 041

23 676

31 309

34 737

-16,8%

-31,8%

Бухгалтерия, финансы

19 474

23 286

29 782

29 957

-34,6%

-22,3%

Административная работа

21 127

22 196

27 686

29 025

-23,7%

-23,5%

Медицина, фармацевтика

24 176

21 832

40 769

40 410

-40,7%

-46,0%

Образование, наука

21 829

21 163

25 264

25 185

-13,6%

-16,0%

Без опыта, студенты

21 292

20 238

28 964

30 314

-26,5%

-33,2%

Юриспруденция

16 658

18 011

29 327

29 480

-43,2%

-38,9%

Домашний персонал

15 279

17 636

27 996

31 316

-45,4%

-43,7%

ЖКХ, эксплуатация

15 765

17 501

27 602

28 395

-42,9%

-38,4%

все профессии

25 045

26 055

36 087

38 109

-30,6%

-31,6%

Москва остается лидером зарплат по всем группам профессий, в среднем работодатели предлагают 42 000 рублей в вакансиях с неполным рабочим графиком. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в подобных предложениях чуть больше 30 тысяч рублей, а в Казани – немногим меньше 28 000 в месяц. Самые скромные вознаграждения за неполный рабочий день в Барнауле, Волгограде и Тольятти – они не дотягивают до 21 000 рублей.

При этом лидером по динамике роста зарплат в вакансиях за неполный день становится Самара. По сравнению с 2018 годом в этом городе зафиксирован самый значительный рост: в 2019 году работодатели готовы предлагать зарплату на 17% больше. Также увеличились зарплаты в Казани (на 10%) и в Москве (на 9%). Они незначительно упали (от 1% до 5%) в пяти из крупнейших городов – в Тюмени, Волгограде, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.

В Краснодаре рост зарплаты за неполный день составил 4% за год.

Соотношение зарплат при полном и неполном рабочем дне по регионам, все профессии

 

Регион

Cредняя зарплата при неполном рабочем дне, рублей

Cредняя зарплата при полном рабочем дне, рублей

Динамика зарплаты за год

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Неполный день

Полный день

1

Самара

21 903

25 674

32 949

34 966

17%

6%

2

Казань

25 411

27 974

34 864

37 113

10%

6%

3

Москва

38 605

42 226

54 264

58 855

9%

8%

4

Барнаул

18 914

20 448

28 655

30 743

8%

7%

5

Саратов

20 912

22 586

30 272

30 948

8%

2%

6

Ижевск

21 061

22 447

29 590

30 935

7%

5%

7

Нижний Новгород

22 424

23 842

34 206

36 306

6%

6%

8

Ростов-на-Дону

23 693

25 141

34 638

36 190

6%

4%

9

Омск

19 913

21 112

31 875

33 344

6%

5%

10

Санкт-Петербург

28 735

30 355

46 257

48 307

6%

4%

11

Пермь

19 956

21 053

31 014

32 432

5%

5%

12

Краснодар

25 045

26 055

36 087

38 109

4%

6%

13

Ульяновск

21 848

22 548

29 628

30 121

3%

2%

14

Иркутск

21 313

21 978

33 093

34 642

3%

5%

15

Красноярск

21 735

22 364

34 011

35 581

3%

5%

16

Тольятти

20 486

20 784

28 137

30 160

1%

7%

17

Новосибирск

22 078

22 370

36 130

38 690

1%

7%

18

Уфа

22 753

23 026

33 190

34 851

1%

5%

19

Екатеринбург

25 544

25 283

38 231

39 846

-1%

4%

20

Воронеж

22 167

21 909

31 814

34 021

-1%

7%

21

Челябинск

22 421

21 949

32 790

34 621

-2%

6%

22

Волгоград

20 925

20 276

29 211

29 767

-3%

2%

23

Тюмень

24 282

23 037

35 128

37 662

-5%

7%

 

Вся Россия

24 931

26 117

36 329

37 930

5%

4%

[1] Все группы профессий с указанием нестандартного рабочего графика, опубликованные на «Авито»

Источник: пресс-офис AVITO

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Категория: Новости / Транспорт

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