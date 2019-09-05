В Краснодаре автобизнес лидирует по уровню зарплат при нестандартном рабочем дне

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Аналитики «Авито Работа» выяснили, как различаются зарплатные предложения в Краснодаре при разных графиках работы. Самые привлекательные зарплаты при нестандартном рабочем дне предлагают работодатели в сфере автобизнеса - 64 000 рублей в месяц. С 2018 года зарплаты при таком графике работы выросли в городе на 4%.

Многие работодатели в вакансиях предлагают неполную рабочую загрузку, но при этом указывают максимальный зарплатный порог. Таким образом они отмечают готовность платить больше кандидатам, согласным на полный рабочий день. Если соискатель планирует работать меньше, то и уровень оплаты будет уменьшаться. Кроме того, зарплаты во многих профессиональных группах зависят от продаж и количества выполненных задач. Наконец, работодатели могут искать редкого и востребованного специалиста, поэтому готовы предлагать дополнительные мотивационные преимущества в виде сокращенного графика и повышенной зарплаты.

В среднем в Краснодаре оклад при неполном рабочем дне на данный момент составляет чуть больше 26 000 рублей. При этом показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности.

Наибольшую зарплату соискатели потенциально могут получить в сфере автобизнеса – около 64 000 рублей, что на 42% больше оклада при полном рабочем дне. В сфере банков и инвестиций при сокращенном графике специалисты могут рассчитывать на 50 000 рублей, что на 28% больше стандартного режима. В сферах «Охрана, безопасность» и «транспорт, логистика» соискатели также могут получить больше – на 20% и 13%, соответственно.

В остальных группах профессий, которые рассматривались в рамках исследования[1], зарплата при неполном рабочем дне меньше. Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (17 500 рублей), домашнему персоналу (чуть больше 17 600 рублей) и юристам (чуть больше 18 000 рублей).

Соотношение зарплат при полном и неполном рабочем дне, Краснодар

Группа профессий Средняя зарплата при неполном рабочем дне, рублей Средняя зарплата при полном рабочем дне, рублей Соотношение неполного рабочего дня к полному дню 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Автомобильный бизнес 48 058 63 688 42 505 44 954 13,1% 41,7% Банки, инвестиции 30 000 50 000 58 011 38 932 -48,3% 28,4% Строительство 47 224 49 930 45 072 50 019 4,8% -0,2% Транспорт, логистика 33 428 45 835 39 119 40 730 -14,5% 12,5% Охрана, безопасность 63 023 34 468 27 235 28 793 131,4% 19,7% Управление персоналом 43 869 33 013 33 879 37 588 29,5% -12,2% Продажи 33 973 32 289 35 821 37 639 -5,2% -14,2% Производство, сырьё, с/х 31 636 31 211 34 161 35 766 -7,4% -12,7% Искусство, развлечения 18 723 29 951 29 877 31 573 -37,3% -5,1% IT, интернет, телеком 29 520 27 703 37 742 40 764 -21,8% -32,0% Маркетинг, реклама, PR 19 544 24 934 33 255 33 577 -41,2% -25,7% Туризм, рестораны 23 931 23 965 30 269 33 178 -20,9% -27,8% Фитнес, салоны красоты 21 310 23 739 32 087 35 439 -33,6% -33,0% Консультирование 26 041 23 676 31 309 34 737 -16,8% -31,8% Бухгалтерия, финансы 19 474 23 286 29 782 29 957 -34,6% -22,3% Административная работа 21 127 22 196 27 686 29 025 -23,7% -23,5% Медицина, фармацевтика 24 176 21 832 40 769 40 410 -40,7% -46,0% Образование, наука 21 829 21 163 25 264 25 185 -13,6% -16,0% Без опыта, студенты 21 292 20 238 28 964 30 314 -26,5% -33,2% Юриспруденция 16 658 18 011 29 327 29 480 -43,2% -38,9% Домашний персонал 15 279 17 636 27 996 31 316 -45,4% -43,7% ЖКХ, эксплуатация 15 765 17 501 27 602 28 395 -42,9% -38,4% все профессии 25 045 26 055 36 087 38 109 -30,6% -31,6%

Москва остается лидером зарплат по всем группам профессий, в среднем работодатели предлагают 42 000 рублей в вакансиях с неполным рабочим графиком. В Санкт-Петербурге средняя зарплата в подобных предложениях чуть больше 30 тысяч рублей, а в Казани – немногим меньше 28 000 в месяц. Самые скромные вознаграждения за неполный рабочий день в Барнауле, Волгограде и Тольятти – они не дотягивают до 21 000 рублей.

При этом лидером по динамике роста зарплат в вакансиях за неполный день становится Самара. По сравнению с 2018 годом в этом городе зафиксирован самый значительный рост: в 2019 году работодатели готовы предлагать зарплату на 17% больше. Также увеличились зарплаты в Казани (на 10%) и в Москве (на 9%). Они незначительно упали (от 1% до 5%) в пяти из крупнейших городов – в Тюмени, Волгограде, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.

В Краснодаре рост зарплаты за неполный день составил 4% за год.

Соотношение зарплат при полном и неполном рабочем дне по регионам, все профессии

Регион Cредняя зарплата при неполном рабочем дне, рублей Cредняя зарплата при полном рабочем дне, рублей Динамика зарплаты за год 2018 2019 2018 2019 Неполный день Полный день 1 Самара 21 903 25 674 32 949 34 966 17% 6% 2 Казань 25 411 27 974 34 864 37 113 10% 6% 3 Москва 38 605 42 226 54 264 58 855 9% 8% 4 Барнаул 18 914 20 448 28 655 30 743 8% 7% 5 Саратов 20 912 22 586 30 272 30 948 8% 2% 6 Ижевск 21 061 22 447 29 590 30 935 7% 5% 7 Нижний Новгород 22 424 23 842 34 206 36 306 6% 6% 8 Ростов-на-Дону 23 693 25 141 34 638 36 190 6% 4% 9 Омск 19 913 21 112 31 875 33 344 6% 5% 10 Санкт-Петербург 28 735 30 355 46 257 48 307 6% 4% 11 Пермь 19 956 21 053 31 014 32 432 5% 5% 12 Краснодар 25 045 26 055 36 087 38 109 4% 6% 13 Ульяновск 21 848 22 548 29 628 30 121 3% 2% 14 Иркутск 21 313 21 978 33 093 34 642 3% 5% 15 Красноярск 21 735 22 364 34 011 35 581 3% 5% 16 Тольятти 20 486 20 784 28 137 30 160 1% 7% 17 Новосибирск 22 078 22 370 36 130 38 690 1% 7% 18 Уфа 22 753 23 026 33 190 34 851 1% 5% 19 Екатеринбург 25 544 25 283 38 231 39 846 -1% 4% 20 Воронеж 22 167 21 909 31 814 34 021 -1% 7% 21 Челябинск 22 421 21 949 32 790 34 621 -2% 6% 22 Волгоград 20 925 20 276 29 211 29 767 -3% 2% 23 Тюмень 24 282 23 037 35 128 37 662 -5% 7% Вся Россия 24 931 26 117 36 329 37 930 5% 4%

[1] Все группы профессий с указанием нестандартного рабочего графика, опубликованные на «Авито»

Источник: пресс-офис AVITO