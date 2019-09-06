Авиаэксперт оценил идею отмены досмотра россиян на транзитных рейсах

/Транспорт/

Отмена предполетного досмотра авиапассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах никак не ударит по безопасности. Наоборот, эта мера улучшит качество полета. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.

Ранее стало известно, что Минтранс планирует отменить досмотр пассажиров на транзитных рейсах внутри России. Как рассказал радио Sputnik Алексей Комаров, если это произойдет, пассажиры будут быстрее совершать пересадку, это снизит риск опозданий на следующий рейс.

«Это никак не повредит безопасности, поскольку транзитные пассажиры и так находятся в так называемой «чистой зоне» аэропорта. То есть они находятся там, куда люди попадают только после прохождения контроля безопасности. Отмена дополнительного досмотра облегчит пассажирам жизнь и ускорит пересадку», - считает авиационный эксперт.

Напомним, сейчас пассажиры, которые прилетают в российские аэропорты транзитом и должны пересесть на другой самолет, вынуждены дважды проходить предполетный досмотр. Такая процедура занимает время и повышает риск опоздать на следующий рейс.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/