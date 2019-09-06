В Краснодаре из-за ливня встали трамваи

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Движение общественного транспорта остановилось в нескольких местах города вечером 6 сентября.

Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождались шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.

Такая же погода сохранится 7 сентября. Холодный фронт будет господствовать на территории всего края. Из-за дождей в горных реках может подняться уровень воды, а на Черноморском побережье в районе Сочи высока вероятность формирования смерчей.

Источник: https://kuban24.tv