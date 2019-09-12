«Автодор» выбирает подрядчика для проекта развития дорог на юге России

/Транспорт/

«Автодор» проводит конкурс по выбору подрядчика для разработки концепции развития сети автомобильных маршрутов в Южном федеральном округе. Стоимость данных работ заказчик оценил в 348,9 млн рублей, окончательный результат конкурса будет известен 18 сентября, сообщается в материалах сайта госзакупок.

Согласно представленным документам, сейчас уже рассматривается первая часть поступивших заявок. Всего на конкурс поступило две заявки от потенциальных подрядчиков. При этом один из них готов выполнить все работы по соответствующему проекту за 331,4 млн рублей, второй подрядчик – 338,4 млн рублей.

По условиям конкурса, подрядчик обязуется подготовить концепцию развития дорожной сети на юге России до сентября 2020 года. За этот период времени он должен изучить текущую ситуацию и предложить перечень инвестиционных проектов, направленных на улучшение транспортной ситуации в ЮФО, в том числе и платных дорог на Черноморском побережье.

Как сообщает издание «Ведомости» решение заказчиков о разработке документа связано с тем, что в данное время на всех трассах юга возникают пробки: с потоками автомобилей не справляются дальние подходы к Крымскому мосту (в районе Славянска-на-Кубани), заторы возникают в районе Джубги, Горячий Ключ и других городах Кубани.

В конкурсной документации отмечается, что реализация концепции имеет и высокое стратегическое значения из-за вхождения в состав России Крыма. По мнению заказчиков, развитие сети автомобильных маршрутов в ЮФО позволит не только успешно интегрировать республику Крым в экономическое пространство РФ, но и будет иметь большое значение для Кубани.

Согласно условиям контракта, разработчики должны проработать различные маршруты, просчитать стоимость и целесообразность платных трасс на основе ГЧП, ранжировать инвестпроекты в зависимости от приоритетности, а также рассчитают их этапы реализации и возможные варианты финансирования. Кроме того, авторы по окончанию работ должны представить детализированную дорожную карту реализации Концепции развития сети автомобильных маршрутов.

Отмечается, что основная часть работы по проекту будет касаться Краснодарского края и Адыгеи, а именно определения приоритетных дорожных проектов для этих регионов. В частности, в рамках разработки концепции они проанализируют документацию для строительства дороги Джубга — Сочи, Краснодар — Абинск — Кабардинка, дорог к Новороссийскому транспортному узлу, дороге Новороссийск — Керчь, недостроенному тоннелю на участке Шаумяновского перевала дороги Майкоп — Туапсе.

Как сообщали,в Краснодарском крае сроки строительства новой скоростной трассы Джубга - Сочи станут известны в январе 2020 года.

Источник: www.dg-yug.ru/