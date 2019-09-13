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Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений.
Так, на каждой десятой (девять процентов) АЗС наливают некачественный бензин и дизельное топливо.Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний.
В мае Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. В случае принятия документа средняя сумма налагаемого штрафа за нарушения вырастет в несколько раз.
Кроме того, в ведомстве предложили проводить контрольные закупки.
Источник: https://ria.ru/