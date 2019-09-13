/Транспорт/

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

 Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

Сотрудники агентства проверили 200 заправок и зафиксировали 39 нарушений.
Так, на каждой десятой (девять процентов) АЗС наливают некачественный бензин и дизельное топливо.Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний.
В мае Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. В случае принятия документа средняя сумма налагаемого штрафа за нарушения вырастет в несколько раз.
Кроме того, в ведомстве предложили проводить контрольные закупки.

Источник: https://ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Заболевания, которые развиваются без симптомов

Банк России положительно оценил первый этап реформы ОСАГО и рассчитывает на новые инструменты для усиления эффекта

Делягин нашел противоречия в экономических прогнозах Грефа

Не сажать, а поощрять. Найден новый способ исполнить «майские указы»

Иосиф Пригожин поздравил Собчак и Богомолова со свадьбой

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!