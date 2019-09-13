Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке

В мае Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. В случае принятия документа средняя сумма налагаемого штрафа за нарушения вырастет в несколько раз.

Кроме того, в ведомстве предложили проводить контрольные закупки.

Так, на каждой десятой (девять процентов) АЗС наливают некачественный бензин и дизельное топливо.Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний.