Российская премьера абсолютно нового Flying Spur состоялась в роскошном пентхаусе Bentley Rooms «Резиденция Тверская»

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«Современная алхимия» от Bentley: захватывающий панорамный вид на деловой город, изысканный интерьер Bentley Home, таинственная атмосфера и исключительные впечатления.

Новый Flying Spur – уникальное сочетание элегантности роскошного лимузина, динамики спортивного седана и передовых технических решений Компания Bentley представляет новый изысканный и динамичный Flying Spur в Bentley Rooms на последнем этаже «Резиденция Тверская» в апартаментах под знаковым для юбилейного года марки номером «100». Квинтэссенция британского стиля, интригующая, таинственная атмосфера «современной алхимии» и захватывающий вид на центр Москвы встречали гостей закрытого показа самого совершенного и роскошного спортивного седана. Секретный пентхаус в сердце столицы, панорамные виды на деловой город – башни Москва-Сити, гостиницу «Украина», Останкинскую телебашню, Дом Правительства, Кремль, Flying Spur дебютировал в привычной для себя бизнес-среде современного мегаполиса. Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик отмечает: «Новый Flying Spur разработан «с чистого листа» и собирается вручную на единственном заводе в Крю. От модели-предшественника осталось только лишь название. Мы уверены, что новый Flying Spur впечатлит российских клиентов. Этот роскошный и динамичный спортивный седан – эталон элегантности и качества, которые вот уже 100 лет ассоциируются с маркой Bentley». Главный герой эксклюзивного вечера – новый Bentley Flying Spur – представляет собой уникальное сочетание роскоши лимузина и динамики спортивного седана и ориентирован как на водителя, так и на пассажиров. Непревзойдённый дизайн экстерьера модели дополняют исключительная отделка салона и передовые технологии.

Ханс Хольцгартнер, старший менеджер по продукту компании Bentley Motors, отмечает: «Новый Flying Spur – это идеальное сочетание эмоционального дизайна, передовых технических решений и инновационных технологий в роскошном спортивном седане класса Gran Turismo. Мы создали автомобиль вне времени, который выходит за рамки модных тенденций и призван радовать своего владельца путешествиями, открытиями, сохраняя и преумножая свой статус на протяжении десятилетий. Мы уверены, что он добавит новую успешную главу в историю Bentley».

Новый Flying Spur оснащается усовершенствованным 6,0-литровым двигателем W12 и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая переключает передачи еще быстрее, плавнее и эффективнее. Мощность двигателя составляет 635 л.с., крутящий момент 900 Н·м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч..

Источник: Bentley Russia