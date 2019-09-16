Новый начальник транспортной полиции Краснодара вступил в должность

/Транспорт/

одполковник полиции Вячеслав Колесников официально назначен начальником Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Ранее он был и. о. начальника управления, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Нового руководителя представили на собрании личного состава управления. На мероприятии присутствовал глава города Евгений Первышов.

— Ваше подразделение работает с полной отдачей, вы — в числе лучших в Южном федеральном округе по многим показателям, — отметил он.

Евгений Первышов добавил, что администрация готова и дальше работать в тесной связке с транспортной полицией, оказывать всю возможную помощь во взаимодействии с общественностью и представителями казачества.

Вячеслав Колесников родился в 1974 г. в городе Ростове-на-Дону. Он окончил Ростовский государственный университет путей сообщения, а также Ростовский юридический институт МВД России. Служит в органах внутренних дел России с 1997 г.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара