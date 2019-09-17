Синяговский: необходимо стимулировать ответственное отношение владельцев судов к их техническому состоянию

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Идея увеличения количества посадочных мест на водных судах положительная, но необходимо продумать все вопросы безопасности, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

Минвостокразвития планирует выступить с предложением увеличить разрешённое общее количество человек на маломерных судах с 12 до 20, а на прогулочном водном транспорте с 18 до 30. В ведомстве считают, что увеличение посадочных мест простимулирует развитие малых туристических предприятий в небольших городах. Однако экспертное сообщество обеспокоено вопросами безопасности.

«Инициатива, в принципе, хорошая, если судно соответствует требованиям, и владельцы могут обеспечить безопасность граждан», — сказал Синяговский.

Он отметил, что вопрос безопасности на воде всегда был на совести капитана судна.

«Случаев перегрузки, закончившихся трагически, мы знаем достаточно. И дело тут не в количестве разрешённых к перевозке пассажиров. Среди маломерных судов есть такие, которые могут вместить и более 20 человек. А дело в том, что, стремясь увеличить выручку, капитаны или владельцы судов сажали на борт людей больше, чем предусмотрено техническими характеристиками судна», — рассказал парламентарий.

По его словам, увеличивая разрешённое к перевозке число пассажиров, стоит подумать о том, как стимулировать владельцев судов ответственно относиться к данному вопросу — следить за надлежащим состоянием катера и не перегружать его.

Источник: https://www.pnp.ru/social/sinyagovskiy-neobkhodimo-stimulirovat-otvetstvennoe-otnoshenie-vladelcev-sudov-k-ikh-tekhnicheskomu-sostoyaniyu.html