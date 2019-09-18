Разработчик рассказал о системе слежения за водителями

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За поведением российских водителей будет следить технология компьютерного зрения. Она позволит снизить количество аварий по вине водителя и увеличит безопасность на дороге. Проект уже был пилотирован в нескольких регионах и показал результаты. Систему разработала компания «Скайтрек» (участник рынка "Нейронет" НТИ) Сначала ее будут внедрять в рамках общественного транспорта и междугородних перевозок. Примерно через 5 лет систему можно будет увидеть на дорогах России, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления по работе с партнерами Отраслевого союза «Нейронет» Дмитрий Орлов.

«Проект называется Skytracking Transport Security, или когнитивная система транспортной безопасности. Она направлена на то, чтобы снизить количество аварий по вине водителя и увеличить безопасность на дороге. Эта платформа, она отслеживает состояние водителя, качество вождения, совместима с другими устройствами автомобиля. Платформа универсальна, что позволяет внедрять ее и на городском, и на частном транспорте. Первыми эту систему будут внедрять в рамках общественного транспорта и междугородних перевозок. Передвижение на большие территории, что актуально для России, сильно связано с монотомией. Это состояние, которое возникает у водителей, если они долго едут при неизменяемом пейзаже. Потребители услуг, пассажиры, скоро смогут обращать внимание на наличие или отсутствие подобной системы на борту и выбирать, кому доверить свою жизни при передвижении. Проект был пилотирован в нескольких регионах, и показал свои результаты. Остается вопрос внедрения – лет через 5 мы увидим эту платформу на дорогах России»,– рассказал Дмитрий Орлов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/