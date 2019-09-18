В Краснодаре в День города ограничат движение на нескольких улицах

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В связи с празднованием 226-летия Краснодара в краевой столице ограничат движения транспорта. Торжественные мероприятия пройдут в краевой столице 21 и 22 сентября, но, из-за подготовки ко Дню города, улицы начнут перекрывать уже с 19 числа.

- 19 и 20 сентября с 07.00 до 11.30 запретят проезд по чётной стороне улицы Будённого на участке от Красной до Красноармейской. С 07.00 21 сентября до 07.00 23 числа перекроют улицу Будённого от Рашпилевской до Митрофана Седина, а также Красную от Длинной до Калинина, Красноармейскую от Пашковской до Кузнечной и Длинную от Рашпилевской до Коммунаров, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, с 9.00 20 сентября до 07.00 23 числа запретят движение по Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Красной от Постовой до Советской. 21 и 22 сентября с 08.00 до 22.00 нельзя будет проехать по Рашпилевской на участке от Советской до Пушкина, а также по Советской от Красноармейской до Рашпилевской. 21 и 22 сентября с 07.00 до 23.00 будет закрыта для движения Постовая от Захарова до Рашпилевской. Все перекрываемые улицы ограничат временными дорожными знаками.

Стоит отметить, что горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут приехать на личном автомобиле на праздник и припарковать его 21—22 сентября с 07.00 до 22.00 на Красноармейской на участке от Будённого до Кузнечной.

Источник: KP.RU