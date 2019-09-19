«Байкал-Сервис»: перевозка грузов на белгородском направлении стала доступнее

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» запустила программу «Перезагрузка», в рамках которой скорректировала цены на перевозки грузов по всем основным коммерческим направлениям из Белгорода и в обратном направлении. Для клиентов они стали еще выгоднее, по отдельным маршрутам цены снижены до 30 %.

«Видим большой потенциал в развитии перевозок сборных грузов на белгородском направлении. Мы также уверены в качестве и надежности нашей транспортировки, и поэтому готовы предложить клиентам более доступные тарифы, — прокомментировал нововведение директор по маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Максим Блынский. — Корректируя цены на отправки в этом направлении, мы рассчитываем не только укрепить лояльность действующих клиентов, но и завоевать новых».

Так, груз весом в 100 кг и объемом 1 куб. м из Белгорода в Москву мы доставим всего за сутки и стоимость перевозки составит 1900 руб, до Санкт-Петербурга его доставка из Белгорода займет уже двое суток и стоить это будет 2495 руб.

Напомним, что в конце 2019 года «Байкал-Сервис» отметит свое 25-летие. По случаю юбилея компания запустила ряд сезонных акций для клиентов с 25 % скидкой. Так, до конца октября в Байкал-Сервисе действуют акции «Снова в школу», «Везем помощников по дому» и «Колесим со скидкой!», которые адресованы в первую очередь предприятиям и индивидуальным предпринимателям, для которых актуальны перевозки канцелярских товаров для офиса и школы, бытовой техники, шин, колесных дисков и колес.

Ирина Гахова.

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