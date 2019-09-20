«Декада детской дорожной безопасности»

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В рамках проведения «Декады детской дорожной безопасности» сотрудники ГИБДД провели занятия по безопасности дорожного движения с учащимися 15 Гимназии. Начав урок по БДД в классе, инспекторы Госавтоинспекции рассказали вводную теоретическую часть безопасного поведения на дороге, после которой на интерактивной доске разобрали ситуации, которые могут возникнуть на дороге, рассмотрели какие нарушения отражены на доске и к каким последствиям они могут привести.

После теоретической части полицейские вместе с детьми продолжили занятия на площадке по безопасности дорожного движения во дворе школы. Там разобрали на что надо обращать внимание при переходе проезжей части, какие опасности могут подстерегать маленького пешехода при неожиданном выходе на дорогу из-за припаркованного автомобиля или другого препятствия, закрывающего пешехода от водителя. Рассказали почему на велосипеде или самокате нельзя переезжать пешеходный переход и с какого возраста можно ездить по дороге на велосипеде.

Усвоив урок и задав вопросы, ученики пообещали проводить занятия по безопасному поведению на дороге с первоклашками.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи