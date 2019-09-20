Подмена не удалась

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11 сентября 2019 года дознаватель Таганрогской таможни возбудил уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц» по факту ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) транспортного средства – автобуса марки «Mercedes-Benz» без уплаты таможенных платежей.

Гражданин Украины 1999 года рождения ввез на территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни автобус марки «Mercedes-Benz». Автобус, согласно таможенной декларации на транспортное средство, предполагалось использовать для осуществления международной перевозки пассажиров или багажа по маршруту Донецк – Ростов-на-Дону с открытием таможенной процедуры «временный ввоз».

В ходе анализа оперативной информации сотрудники таможни обнаружили, что гражданин Украины после ввоза вышеуказанного транспортного средства покинул территорию РФ и до настоящего времени находится на территории сопредельного государства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий таганрогские таможенники установили, что ввезенный им автобус был легализован на территории Российской Федерации путем использования подложных документов на иное (старое, не пригодное к эксплуатации) транспортное средство и эксплуатируется в коммерческих целях в городе Владимир Владимирской области, осуществляя перевозку пассажиров по одному из городских маршрутов.

Обследование транспортного средства с привлечением специалиста экспертно-криминалистической службы ФТС России выявило факт подмены идентификационной маркировки рамы и двигателя транспортного средства. В ходе дальнейшего расследования таможенники определили ущерб, нанесенный Российской Федерации в результате преступных действий гражданина Украины. Общая сумма платежей, пошлин, процентов и пени составила – 3,1 млн рублей.

Принимая во внимание наличие в действиях гражданина Украины признаков преступления, сотрудники Таганрогской таможни возбудили по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

За последнее время это уже третье уголовное дело, возбужденное Таганрогской таможней по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Так, 5 августа и 4 сентября этого года были возбуждены аналогичные уголовные дела по части 1 статьи 194 УК РФ. В первом случае автобус марки «Mercedes-Benz» (модели EvoBus), ввезенный на территорию ЕАЭС через таможенный пост МАПП Куйбышево Таганрогской таможни, был в дальнейшем легализован на территории Российской Федерации путем использования подложных документов на иное, выведенное из фактической эксплуатации транспортное средство. Сумма таможенных платежей, пошлин, процентов и пени составила 3,3 млн рублей. Во втором случае автобус BOVA FHD, по транзитной декларации перемещенный из Латвии на Украину через таможенный пост МАПП Куйбышево, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен в городе Ульяновске. Используя поддельную документацию и ложную маркировку, гражданин Российской Федерации 1984 года рождения незаконно ввез на территорию ЕАЭС данное транспортное средство, которое в дальнейшем эксплуатировалось в пассажирских перевозках по территории России. Сумма таможенных платежей, пошлин, процентов и пени по данному транспортному средству составила 3,2 млн рублей.

Благодаря слаженной работе сотрудников оперативно-розыскного отдела таможни, таможенных постов МАПП Матвеев Курган и МАПП Куйбышево и дознавателей таможни удалось в сжатые сроки провести оперативные мероприятия, а затем возбудить уголовные дела, признанные надзирающими органами законным и обоснованными.

Источник: Главный государственный таможенный инспектор Таганрогской таможни