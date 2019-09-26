В транспортную полицию Сочи с дружественным визитом прибыла делегация МВД Республики Беларусь

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В преддверии проведения Чемпионата по хоккею, который пройдет в 2021 году в Беларуси, сотрудники Управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь прибыли в Сочи с целью совершенствования взаимодействия и обмена опытом с коллегами в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на объектах транспортной инфраструктуры при проведении крупных международных спортивных и общественно – политических мероприятий.

В составе белорусской делегации прибыли начальник Управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь полковник милиции Вадим Федотов, заместитель начальника Управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Республики Беларусь подполковник милиции Геннадий Ворсо и начальник Витебского отдела внутренних дел на транспорте МВД Республики Беларусь подполковник милиции Вадим Глячков.

Представители Управления на транспорте МВД России по ЮФО продемонстрировали коллегам документальный фильм о проведении на территории города Сочи XXII Зимних Олимпийских игр и рассказали об особенностях несения службы сотрудниками полиции на объектах транспорта во время проведения спортивного мероприятия международного уровня.

Гости посетили объекты, расположенные на территории обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Милиционеры ознакомились с правилами организации досмотра граждан в международном аэропорту и на железнодорожных вокзалах города. Им продемонстрировали новейшую систему видеонаблюдения и рассказали, как на вокзалах организовано взаимодействие полиции с сотрудниками транспортной инфраструктуры. Российско-белорусское правоохранительное сотрудничество имеет традиционно многовекторный характер и постоянно расширяется, обмен опытом позволит значительно повысить эффективность работы стражей правопорядка и продолжить дальнейшее взаимодействие.

Источник: Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО