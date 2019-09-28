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В Северском районе после вмешательства прокуратуры выделены средства на организацию маршрута общественного транспорта к дому-интернату для престарелых в селе Михайловском

Прокуратура Северского района провела проверку соблюдения прав инвалидов, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов села Михайловского Северского района.

Ранее в ходе приема постояльцы дома сообщили о том, что в селе Михайловском не организован регулярный маршрут общественного транспорта, идущего до остановки «Интернат».

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования администрацией муниципального образования Северский район заключен договор с подрядчиком по организации маршрута общественного транспорта, идущего от центра села Михайловского к дому-интернату.

Кроме этого в результате рассмотрения представления прокуратуры Северского района в министерстве труда и социального развития Краснодарского края принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение и установку  модульного здания на территории Михайловского дома-интерната для комфортабельного расселения проживающих в нем граждан в 2020 году.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-severskom-rayone-posle-vmeshatelstva-prokuratury

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Категория: Новости / Транспорт

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